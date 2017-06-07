Göztepe Spor Kulübünü kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Göztepe Spor Kulübü yönetici ve futbolcularını kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Göztepe Spor Kulübü yönetici ve futbolcularını kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Göztepe Spor Kulübü yönetici ve futbolcularını kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

(Enise Vural /İHA)