Göztepe Selçuk Şahin ve Axel Ngando ile anlaştı

Göztepe, Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin ve Bastia'dan Axel Ngando ile anlaştığını duyurdu.
Göztepe, Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin ve Bastia'dan Axel Ngando ile anlaştığını duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde sessizliğini bozdu. Sarı-kırmızılı ekip Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin ve Bastia'dan Axel Ngando ile anlaştığını açıkladı. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. (Ali Gözeten /İHA)
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