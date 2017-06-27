Göztepe'nin rakibi Genoa

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, Avusturya'daki hazırlık kampında İtalyan ekibi Genoa ile karşılaşacak.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, Avusturya'daki hazırlık kampında İtalyan ekibi Genoa ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'nin hazırlık kampında oynayacağı özel maçların programı netleşmeye başladı. Sezonu 3 Temmuz'da Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'nde açtıktan sonra 14 Temmuz'da Avusturya'da kampa girecek olan sarı-kırmızılılar, burada İtalya Serie A ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

24 Temmuz'a kadar çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek olan Göztepe'nin en az 3 hazırlık karşılaşması oynayacağı öğrenildi.

(Ali Gözeten / İHA)