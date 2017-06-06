Göztepe kupayla turladı

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla geçerek Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasıyla şampiyonluk turu attı. Göztepe'nin şampiyonluk coşkusu İzmir'de izdihama neden oldu.

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla geçerek Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasıyla şampiyonluk turu attı. Göztepe'nin şampiyonluk coşkusu İzmir'de izdihama neden oldu.

Antalya'daki maçta Eskişehirspor'u penaltılarla geçerek Süper Lig'e yükselen Göztepe, şampiyonluk kupasıyla turladı. Sarı-kırmızılı kafile, üzeri açık otobüsle Adnan Süvari Tesislerinden kulüp binasının bulunduğu Güzelyalı semtine taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle 4 saatte gelebilen Göztepeli futbolcuları burada da on binlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural'a büyük ilgi gösteren taraftarlar, Göztepe tezahüratlarını futbolcularla hep bir ağızdan söyledi. Taraftarlar, "Şampiyon Göztepe" tezahüratıyla yeri göğü inletirken, yaktıkları meşaleler ise geceyi sarı-kırmızıya çevirdi. Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri de kutlamaları kulüp binasından takip etti.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri /İHA)