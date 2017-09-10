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Göztepe ilk yarıda 2-0 önde
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Göztepe ilk yarıda 2-0 önde

Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in şutunu Bastos kurtardı.
14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vrsajevic'in şutunda top auta çıktı.
25. dakikada Andre Castro'nun pası ile topla buluşan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada Göztepe ceza sahası içinde kafalardan seken topa son vuruşu Souleymane Doukara yaptı. Doukara'nın şutunu defans çizgiden çıkardı.
45. dakikada Numan Çürüksu'nun ceza sahası içinde Pereira'ya yaptığı müdahalede hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 0-2

KÜNYE
Stat: Osmanlı
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Koray Altınay xx, Serdar Gürler xx, Josue xx, Özer Hurmacı xx, Aminu Umar xx, Souleymane Doukara xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karcemarskas, Ninaj, Pinto, Regattin, Sokol Cikalleshi, Prochazka, Hasan Kılıç, Musa Çağıran
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Göztepe: Alberto Bastos xx, Sabri Sarıoğlu, xx, Mathieu Peybernes xx, Kadu xx, Adama Traore xx, Rajko Rotman xx, Selçuk Şahin xx, Oscar Scarione xx, Andre Castro xx, Tayfur Bingöl xx, Adis Jahovic xx
Yedekler: Günay Güvenç, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Elessa, Tanju Kayhan, Serkan Bakan, Milos Kosanovic, Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş, Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 25), Adis Jahovic (dk. 45) (Göztepe)
(Abdullah Sarica - Cem Geçim - Mustafa Apaydın/İHA)
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