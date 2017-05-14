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Göztepe evinde rahat kazandı
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Göztepe evinde rahat kazandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Samsunspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Samsunspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 4-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Jahovic'in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.
11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut'un yarım volesinde top direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada Halil'in ortasında Emre Can topla buluştu. Emre Can'ın kafa vuruşunda top auta gitti.
36. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Halil'in şutunda top kaleci Muyters'te kaldı.
44. dakikada Fatih meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
48. dakikada Tanju'nun ortasında Tayfur kafayı vurdu ve top kaleye gitti. 1-1
50. dakikada ceza sahasında topla buluşan Halil'in vuruşunda kaleci Muyters topu son anda kornere çeldi.
54. dakikada Halil'in pasında Jahovic ceza sahası içinde topla buluştu, Jahovic'in vuruşunda top kaleci Muyters'te kaldı.
71. dakikada Tayfur'un asistinde topla buluşan Adis Jahovic, fileleri havalandırdı. 2-1
78. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Halil düzgün bir vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1
83. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Gosso'nun vuruşunda top Samsunspor ağlarına gitti. 4-1

KÜNYE
Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Satman xx, Orkun Aktaş xx
Göztepe: Günay xxx, Emre Can xx, Leo xx, Tanju xx, Canberk xx, Gosso xxx (Salim dk. 88 ?), Segbefia xx, Halil xxx (Sinan dk. 90+1 ?), Tayfur xxx (Kobakhidze dk. 86 ?), Umut xx, Jahovic xxx
Yedekler: Göktuğ, Soner, Gençer, Emre
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Samsunspor: Muyters x, Fatih xxx, Abdülkerim x, Erkam xx, Murat x (Gökay dk. 64 xx), Mustafa xx, Hasan xx, Caner x (Vedat dk. 78 x), Göksu xx, Kone x, Lumu x (Halil İbrahim dk. 73 x)
Yedekler: Furkan, N'Diaye, Canberk, Brands
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Fatih (dk. 44) (Samsunspor), Tayfur (dk. 49), Jahovic (dk. 71), Halil (dk. 77), Gosso (dk. 83) (Göztepe)
Sarı kartlar: Mustafa (Samsunspor), Tanju (Göztepe)
(Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten/İHA)

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