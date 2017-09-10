10.09.2017 19:45 Göztepe deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk olduğu Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk olduğu Osmanlıspor'u 2-0 yendi.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in şutunu Bastos kurtardı.

14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vrsajevic'in şutunda top auta çıktı.

25. dakikada Andre Castro'nun pası ile topla buluşan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada Göztepe ceza sahası içinde kafalardan seken topa son vuruşu Souleymane Doukara yaptı. Doukara'nın şutunu defans çizgiden çıkardı.

45. dakikada Numan Çürüksu'nun ceza sahası içinde Pereira'ya yaptığı müdahalede hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 0-2

50. dakikada Oscar Scarione'nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yerden kornere çıktı.

58. dakikada Souleymane Doukara'nın ceza sahası içinde vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

89. dakikada Regattin'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci kurtardı.



KÜNYE

Stat: Osmanlı

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx

Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Koray Altınay xx, Serdar Gürler xx (Musa Çağıran dk. 75 xx), Josue xx, Özer Hurmacı xx (Regattin dk. 46 xx), Aminu Umar xx (Sokol Cikalleshi dk. 46 xx), Souleymane Doukara xx

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karcemarskas, Ninaj, Pinto, Prochazka, Hasan Kılıç

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Göztepe: Alberto Bastos xx, Sabri Sarıoğlu, xx, Mathieu Peybernes xx, Kadu xx, Adama Traore xx, Rajko Rotman xx (Halil Akbunar dk. 62 xx), Selçuk Şahin xx, Oscar Scarione xx (Gouffran dk. 90 x), Andre Castro xx, Tayfur Bingöl xx (Axel Thomas Elessa dk. 84 xx), Adis Jahovic xx

Yedekler: Günay Güvenç, Leo Schwechlen, Tanju Kayhan, Serkan Bakan, Milos Kosanovic, Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 25), Adis Jahovic (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kartlar: Andreas Maxso (Osmanlıspor), Halil Akbunar (Göztepe)

(Abdullah Sarica - Cem Geçim - Mustafa Apaydın/İHA)

