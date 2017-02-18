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Göztepe'den müthiş geri dönüş
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Göztepe'den müthiş geri dönüş

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor evinde Göztepe'yi ağırladı. Göztepe uzatmalarda bulduğu iki golle maçı 2-2 berabere bitirdi.

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor evinde Göztepe'yi ağırladı. Göztepe uzatmalarda bulduğu iki golle maçı 2-2 berabere bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Hakan Barış'ın defanstan dönen topa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
34. dakikada Ndongala'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Artarslan, kalecinin sağından topu filelere yolladı. 1-0
44. dakikada Halil AKbunar'ın defanstan dönen topa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
57. dakikada Hasan Artarslan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Artun Akçakın, topu filelere yolladı. 2-0
87. Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mehmet Umut Nayir'e gönderdiği pası defans oyuncuları araya girerek son anda kornere attı.
90. dakikada Kaleci Sinan Ören ceza sahası içinde Leo Schwechlen'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Umut Nayir topu filelerle buluşturdu. 2-1
90. dakikada Sinan Özkan'ın ortasına iyi yükselen Mehmet Umut Nayir, takımının beraberlik golünü kaydetti.

KÜNYE
Stat: Gap Arena
Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Serdar Diyadin xxx, Mustafa Savranalar xxx
Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Hasan Artarslan xxx, Abdulaziz Solmaz xx (Mercan Çam dk. 81 x), Andrei Marc xx, Hüseyin Kala xx, İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Ndongala xx (Halil Köçer dk. 46 x), Batuhan Karadeniz xx (Artun Akçakın dk. 32 xxx), Cemil Adıcan xx, Şaban Özel xx
Yedekler: Tomic, Atıemwen, Fevzi Özkan, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Göztepe: Günay xx, Emre Can xx (Mehmet Nayir dk. 46 xxx), Leo Schwechlen xx, Hakan Barış xx, Alekshander xx (Sinan Özkan dk. 55 x), Jahovic xx, Murat Akın xx, Halil Akbunar xx, Canberk Dilaver xx (Lokman Gör dk. 82 ?), Gençer Cansev xx, Tayfur Bingöl xx
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Emre Aygün, Salim İyik, Segbefia
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Hasan Artarslan (dk. 34), Artun Arçakın (dk. 57) (Şanlıurfaspor), Mehmet Umut Nayir (dk. 90 pen.) (Göztepe)
Kırmızı kart: Cemil Adıcan (dk. 90) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Artun Akçakın, Sinan Ören (Şanlıurfaspor), Hakan Barış, Gençer Cansev, Jahovic, Murat Akın, Sinan Özkan (Göztepe)
(Şinasi İnan/İHA)

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