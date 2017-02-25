Göztepe 3 puanı tek golle aldı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR 16. dakikada Bahattin Köse'nin şutunda top kaleci Günay'da kaldı. 21. dakikada Halil'in kullandığı kornerde top rakip kaleci İsmail'de kaldı. 35. dakikada Hakan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü ardından Halil'in şutunda savunma topun kaleye gitmesini önledi. 45. dakikada Murat Akın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti. 52. dakikada Tayfur'un sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci İsmail'de kaldı. 60. dakikada Halil'in ortasında Adis topla buluştu, Adis'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı. 61. dakikada Adis'in kullandığı serbest vuruşta İsmail topu çift yumrukla uzaklaştırdı. 70. dakikada Umut'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti. 77. dakikada Tayfur'un asistinde topla buluşan Adis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
KÜNYE Stat: Bornova Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx Göztepe: Günay xxx, Leo xx, Fuchs xx, Canberk xx, Gençer xx, Hakan xxx, Gosso xx (Umut dk. 58 xx), Murat xx, Halil xx (Lokman dk. 90 ?), Tayfur xxx, Adis Jahovic xxx (Segbefia dk. 88 ?) Yedekler: Göktuğ, Emre Can, Tanju, Emre Aygün Teknik Direktör: Okan Buruk Manisaspor: İsmail xx, Fahri xx, Erman x, Ümit Yasin xx, Ufuk xx, Emre x (Bakaki dk. 59 xx), Umut xx (Perovic dk. 82 x), Metin xx, İsmail x, Hakan x (Savaş dk. 78 x), Bahattin xx Yedekler: Emrah, Berk, Mikic, Sebaihi Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Gol: Adis Jahovic (dk. 77) (Göztepe) Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Bakaki (Manisaspor), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Göztepe) (Ali Gözeten/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.