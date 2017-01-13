13.01.2017 22:18 Gözlerinize inanamayacaksınız: Bu kazadan kurtuldu

Önce parktan çıkan otomobile ardından tıra çarptı. Hayrete düşüren kazayı sürücü küçük sıyrıklarla atlattı. Önce parktan çıkan otomobile ardından tıra çarptı. Hayrete düşüren kazayı sürücü küçük sıyrıklarla atlattı.

İnanılmaz kaza Brezilya'da gerçekleşti. Hız yapan 18 yaşındaki motosikletli, yavaşlamayınca kaza da geliyorum dedi. Park yerinden çıkan araca çarpan sürücü, çarpmanın şiddetiyle havada taklalar attı. Daha sonra da tıra çakılıp yere düştü. İnanması güç ancak şansı yaver giden motosikletlinin bu kazada sadece el ve ayak parmakları kırıldı.



