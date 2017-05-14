Gözleri yaşarana kadar acı yediler

Edirne'de acı biber yeme yarışmasında, yarışmacılar zor anlar yaşadı. Acının etkisinden gözleri yaşaran yarışmacılar, ayran ve su içmeye yetiştiremediler.

Edirne'de acı biber yeme yarışmasında, yarışmacılar zor anlar yaşadı. Acının etkisinden gözleri yaşaran yarışmacılar, ayran ve su içmeye yetiştiremediler.

7'nci Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, kapanış programında yapılan acı biber yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Edirne Belediyesi tarafından, 13-14-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen '7'nci Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali sona erdi. Kapanış programı, Atatürk Anıtı'na Tava Ciğer esnafının çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Beyazıt Sansı'nın Ciğer Türkü'sünü söylemesiyle devam etti. Ciğer esnafına önlük giydirilmesinin ardından festival korteji, Edirne'nin en işlek ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan sahne önüne hareket etti.

7'nci Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nin kapanış gününde acı biber yeme yarışması düzenlendi. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yetişen ve acılığıyla tanınan 'Karaağaç biberi'ni yemek için 8 gönüllü yarışmaya katıldı. Tabaklarda 20 adet hazırlanan biberleri yemeye başlayan gönüllüler, gözlerinden yaşlar gelerek zor anlar yaşasa da son ana kadar yarışmayı bırakmadı. Yarışmada 4 yarışmacıya 50 adet kuru biber yedikleri için birincilik verilirken çeşitli Edirne'ye ezgi hediyeler verildi.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Bando ve Ciğer Festivali'nin kapanış gününde, festival alanına oluşturulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak 2 ton tava ciğeri dağıtımı gerçekleştirildi. Bedava ciğer almak için zaman zaman izdihamın yaşandığı festivalde, ekmek arası tava ciğerini alanlar yemek için evlerinin yolunu tuttu.

(Ahmet Cafer - Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı/İHA)