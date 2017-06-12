Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda organize suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda organize suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21 adet tabanca ele geçirildi. Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorguları sürüyor.
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