Gözaltı sayısı 47'ye çıktı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 47'ye yükseldi.

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 47'ye yükseldi.

FETÖ üyelerinin mesajlaşmak için kullandıkları 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip, Büyükşehir Belediyesi personellerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 47'ye yükselirken, adreslerinde bulunamayan 13 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

