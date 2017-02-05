05.02.2017 17:00 Gözaltı sayısı 450'yi buldu

Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen dev operasyonda gözaltına alınanların sayısı 450 kişiye ulaştı. Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen dev operasyonda gözaltına alınanların sayısı 450 kişiye ulaştı.

Eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüphelilerden 60'ının Ankara'da, 46'sının Bursa'da, 30'unun Konya'da, 25'inin Adana'da, 28'inin İstanbul'da ve 9'unun İzmir'de gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin adreslerindeki belge ve dokümanlara da el konuldu. Bazı evlerden ise FETÖ kitaplarının çıktığı görüldü.



