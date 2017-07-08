Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Göz tansiyonu körlüğe neden olabiliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Göz tansiyonu körlüğe neden olabiliyor

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom rahatsızlığının, fazla belirti vermeyen sinsi bir hastalık olduğu ve teşhiste geç kalınması halinde körlüğe neden olabildiği belirtildi.

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom rahatsızlığının, fazla belirti vermeyen sinsi bir hastalık olduğu ve teşhiste geç kalınması halinde körlüğe neden olabildiği belirtildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren Medicalpark Karadeniz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Durmuş, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen Glokom rahatsızlığının, fazla belirti vermeyen sinsi bir hastalık olduğunu ve teşhiste geç kalınması halinde körlüğe neden olduğunu söyledi. Glokom rahatsızlığında erken teşhisin çok önemli olduğunu ve görme kaybına engel olduğunu açıklayan Durmuş, "Göz tansiyonu fazla belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır. Maalesef hastaların yarısından çoğu hastalığından habersiz olarak yaşamak taktadır. Bu nedenle 40 yaş üzeri risk faktörü olan kişilere yılda bir kez diğer kişilere ise 2-3 yılda bir göz tansiyonlarını ölçtürmelerini öneriyorum" dedi.

"40 YAŞ ÜZERİNDEKİLER TEHDİT ALTINDA"
"Göz tansiyonu yüksekliği ve görme siniri hasarı ile seyreden kronik, ilerleyici ve geri dönüşümsüz görme kaybına neden olabilen bir hastalıktır" diyen Durmuş "Göz tansiyonunun normal değeri kornea kalınlığına göre kişiden kişiye değişmekle birlikte 21 mm Hg üstü değerler yüksek göz tansiyonu olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada yaklaşık 70 milyon insanda göz tansiyonu bulunmakta olup bununda yaklaşık onda birinin bu hastalık nedeniyle kör olduğu tahmin edilmektedir. Katarakttan sonra dünyada en önemli ikinci körlük sebebi olup, geri dönüşümü olmayan körlük sebepleri içinde ise ilk sıradadır. Yine Glokom her yaşta görülebilmekle birlikte 40 yaş üzerinde daha fazla görülüp, sıklığı ilerleyen yaşla daha da artmaktadır. Genellikle Glokom hastalarında belirti olmamakla birlikte bazı hastalarda ara ara bulanık görme, göz ve baş ağrıları, geceleri ışıklar etrafında halka görmeler ve karanlıkta televizyon izlerken oluşan göz ağrıları görülebilmektedir. Glokom hastalığı sıklıkla belirti vermediği için maalesef hastaların yarısından çoğu hastalığından habersiz olarak yaşamak taktadır. Özellikle hastalığın başlangıç döneminde genelde hasta şikâyeti olmadığından doktora başvurulmadığı için hastalığın tanı konulması gecikerek görme sinirinde geri dönüşümsüz hasar meydana gelmektedir " şeklinde konuştu.

RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİSİ
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Durmuş, hastalığın risk faktörleri ve tedavisi ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
"Risk faktörleri arasında ailede glokom öyküsü, diyabet, hiper-hipotansiyon, yüksek hipermetropi-miyopi, guatr, migren, kalp- damar hastalıkları, geçirilmiş göz yaralanma arı ve cerrahileri, romatizmal hastalıklar, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımları yer almakla birlikte bu hastalarda normal insanlara göre glokom riski artmış olduğu için düzenli göz muayeneleri yaptırmaları önerilmektedir. Glokom tedavisinde en önemli aşama erken tanı olup erken tedavi ile göz tansiyonu düşürülerek göz siniri hasarı durdurulmakta ve görme kaybının ilerlemesi önlenmektedir. Tedavide Glokomun tipine ve evresine göre göz tansiyonu düşürücü damla ya da damlalar ilk aşamada kullanılarak göz tansiyonu o kişi için planlanan normal değerine düşürülmesi sağlanmaktadır. Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda lazer ve cerrahi tedaviler gerekmektedir. Buna ek olarak geç dönemde tanı konulan ya da sürekli ilaç kullanımının uygun olmadığı olgularda doğrudan lazer girişimleri ya da cerrahi yöntemlere de başvurulabilmektedir."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Blue Room' ilk kez Türk Telekom Stadyumunda kuruldu
68 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü
Adalet Yürüyüşü D-100'ü kilitledi
Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'ne Pendik'te mola verdi
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na talimat
Siirt'te terör örgütünün silah deposu ortaya çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler
Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler
İstanbul'daki FETÖ davalarında ilk karar: 1 müebbet 23 beraat
İstanbul'daki FETÖ davalarında ilk karar: 1 müebbet 23 beraat
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Blue Room' ilk kez Türk Telekom Stadyumunda kuruldu
'Blue Room' ilk kez Türk Telekom Stadyumunda kuruldu
68 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü
68 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü
Adalet Yürüyüşü D-100'ü kilitledi
Adalet Yürüyüşü D-100'ü kilitledi
Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'ne Pendik'te mola verdi
Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'ne Pendik'te mola verdi
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na talimat
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na talimat
Siirt'te terör örgütünün silah deposu ortaya çıktı
Siirt'te terör örgütünün silah deposu ortaya çıktı
ABD'den Afrin açıklaması: Öncelik...
ABD'den Afrin açıklaması: Öncelik...
Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
Göz tansiyonu körlüğe neden olabiliyor
Göz tansiyonu körlüğe neden olabiliyor
G20 zirvesi 2. gününde
G20 zirvesi 2. gününde
DEAŞ'tan korkunç Türkiye talimatı
DEAŞ'tan korkunç Türkiye talimatı
Silahla oynarken kendini vurdu, 1 kilometre yürüdü
Silahla oynarken kendini vurdu, 1 kilometre yürüdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English