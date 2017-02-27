Göz kapaklarını parmaklarıyla açarak görebiliyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, doğduktan 3 gün sonra geçirdiği havale nedeniyle göz kapaklarındaki sinirleri zedelenen 7 yaşındaki Elif Karakuş, sürekli kapalı duran göz kapaklarını elleriyle açarak etrafı görebiliyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, doğduktan 3 gün sonra geçirdiği havale nedeniyle göz kapaklarındaki sinirleri zedelenen 7 yaşındaki Elif Karakuş, sürekli kapalı duran göz kapaklarını elleriyle açarak etrafı görebiliyor.

Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Uluağaç kırsal Mahallesi Bağra Mezrasında yaşayan 7 yaşındaki Elif Karakuş, doğduktan 3 gün sonra yüksek ateş nedeniyle havale geçirdi. Göz kapakları sinirleri zedelenen küçük kız, 7 yıldır parmaklarıyla gözlerini açık tutarak görebiliyor. Sabah uyandıktan sonra bir eliyle göz kapağını açık tutmaya çalışan Elif, diğer eliyle de ihtiyaçlarını karşılıyor. Arkadaşlarıyla oyun oynarken görebilmek için göz kapaklarını eliyle açık tutmaya çalışan küçük Elif'in durumu, görenlerin içini yakıyor.



ÖĞRETMENİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Bu yıl okula başlayan küçük Elif'in durumunu gören öğretmeni Leyla Kılıç, tedavi yolları aramaya başladı. Kızın ailesiyle görüştükten sonra merkezi Antalya'da bulunan bir dernekten yardım isteyen Kılıç, dernek yetkililerini küçük kızın yaşadığı kırsal mahalleye davet etti. Dernek yetkilileri de kırsal mahalleye giderek Elif'in evinde ziyaret etti ve Elif'e çeşitli hediyeler verdi.

Göz kapakları kaşlarına dikildi, bu kez uyuyamadı

Yaklaşık 7 yıldır göz kapaklarını parmaklarıyla açık tutup okula giden ve arkadaşlarıyla oyun oynayan Elif, sağlığına kavuşmak için 4 yıl önce doktora gitti. İddiaya göre tedavisinin zor olduğunu söyleyen doktorlar, göz kapaklarını açık şekilde kaşlarına dikti. Bir hafta bu şekilde yaşayan Elif, gözlerini kapatamadığı için gece uyuyamaz oldu. Göz kapakları oynamadığı için gözlerinde kuruluk da meydana gelince dikişler sökülerek eski haline getirildi.



İYİLEŞMEK İSTİYOR

6 kişilik bir ailenin en büyük kızı olan Elif, önce doktora gidip iyileşmek, daha sonra ise çikolata yemek istiyor.

Kızının iyileştirilmesi için yardım isteyen baba Halil Karakuş, "Okula gidiyor ama göz kapakları oynamadığı için bir türlü okula iyi gidemiyor. Derslerine çalışamıyor çünkü eliyle gözünü açtığı için yazamıyor. Böyle bir sıkıntımız var. Tedavisiyle ilgili diyorlar ki damarları felçli, şimdilik yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Doğduğu zaman sağlıklıydı. Üç günlükken havale geçirmiş. Havale geçirdiğini biz de bilmedik. Doktora götürdük, o da şimdilik bir faydası yok dedi. Ondan sonra 2011'de yine götürdük. Göz kapaklarını kaldırdılar ama başarılı olmadığı için yine bıraktılar. Aynen böyle devam etti. Bilen bir doktor varsa Allah için bize yardımcı olsun" dedi.

Derneğin bölge sorumlusu Mustafa Üke ise "Hastalık nasıl başladı, nasıl gelişti öğrenmeye çalışıyoruz. Anlattıkları kadarıyla Elif'in şu an için göz damarlarının sinirlerinde kuruma olduğu söylendi. Elif için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zaten öğretmenleriyle beraber buraya geldik. Anlattıkları kadar varmış. Elif'in şu an için acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. O nedenle herkesin Elif için elini taşın altına koymasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Şinasi İnan /İHA)