Göz bandı ve bastonlarla engelliler için yürüdüler

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için göz bandı ve beyaz bastonlarla yürüdü.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için göz bandı ve beyaz bastonlarla yürüdü.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından engellilerin toplumsal yaşam içerisinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için ve toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla 'Empati Yürüyüşü' yapıldı.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın birçok işi tarafından kutlama olarak düşünüldüğünü belirterek, "Bizim etkinliğimizin amacı bir kutlama değil, sadece farkındalık oluşturmak. Biz de böyle bir farkındalığı gündeme getirebilmek için bu etkinliği düzenledik, bir 'Empati Yürüyüşü' yapalım dedik. Bugün genel başkan yardımcılarımızla birlikte onların gözlerini göz bantları ile bağlayarak, birer beyaz baston vererek Kızılay Güvenpark'a kadar yürümeye çalışacağız. Buradaki en büyük amacımız, biz yaşamımız boyunca bu sıkıntıları gün içerisinde sürekli yaşıyoruz, tüm ömrümüz boyunca. Dolayısıyla da bizi yönetenler, toplumun diğer bireyleri, basın bunu yani bu sıkıntıları nasıl yaşadığımızıu 10-15 dakikalığına görsün istedik. Ömür boyu yaşayanlara bir empati duyarak, kendilerini kısa bir süreliğine de olsa onların yerine koyarak sorunların çözümünde biraz daha farkındalık oluşturmaları gerektiğini düşünerek böyle bir empati yürüyüşü düzenledik. İnşallah hayırlı olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



"DAHA ENGELSİZ BİR TOPLUM OLUŞTURALIM"

"Bu toplumda birlikte yaşıyoruz" diyen Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta çalışma hayatında, bütün alanlarda, sosyal mekanlarda hep birlikteyiz. Ne kadar çok engelsiz mekan oluşturursak o kadar çok birlikte oluruz. Ne kadar çok birbirimizle iletişimimiz olursa o kadar çok sağlıklı bireyler, toplum oluştururuz. Ne kadar çok birbirimize dokunursak o kadar çok sevgiyle birbirimize bağlanırız. Bu toplumdan başka yaşayacak alanımız olmadığına göre, birlikte de yaşamak zorunda olduğumuza göre birbirimize empati duyalım, birbirimizle iletişim içerisinde olalım, daha sağlıklı, daha sorunsuz, daha engelsiz bir toplum oluşturalım diyorum."



"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE HEP BİRLİKTE OLALIM İSTİYORUZ"

Uğurlu, yürüyüşü düşünmelerinin en büyük sebebinin toplumda birlikte yaşayan bütün bireylerin eşit fırsatlardan yararlanması gerektiği olduğunun altını çizerek, "Herkese fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini düşünerek bu 'Empati Yürüyüşü'nü düzenledik. Özellikle kamuda çalışan engelliler olarak biz sabah kalktığımız saatten itibaren, evimizden çıktığımızda, kaldırımlardan, toplu taşıma araçlarından, iş yerimize vardığımızda iş yerindeki mimari engellerden, iletişim ve erişimdeki sıkıntılardan kaynaklanan büyük sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla da biz bunu bütün hayatımız boyunca yaşadığımız bu sorunların bir kısmını toplumla paylaşalım, onlarla istişare edelim, onlara bunu nasıl yaşadığımızı gösterelim istedik ve genel merkezimizde böyle bir program düzenledik. Lütfen bundan sonraki süreçler içerisinde de birlikte olalım, toplumdaki sorunları birlikte yaşayalım, birlikte hissedelim, empati yapalım, biz sizi kendi yerimize koyup empati yapalım, sizler bizleri kendi yerinize koyup empati yapın ve sorunların çözümünde hep birlikte olalım istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Engelli vatandaşların, çalışanların şehir merkezlerinde, sokaklarda ne kadar büyük sıkıntı içerisinde olduğunu yaşayarak hissettiklerini söyleyen Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ise, "Bir farkındalık oluşturmak için bu eylemimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



"70-80 METRE OLAN BİR YER BANA 70 KİLOMETRE GİBİ GELDİ"

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay da, belediye sendikası olarak, belediye ve belediye başkanları ile yaptıkları toplantılarda yolların sarı çizgilerinin hem de kurum ve kuruluşlara giriş çıkışların, şehir plancılığının engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı, hassas ve daha nezih yerlerin yapılmasını her zaman tavsiye ettiklerini vurgulayarak, "Bugün de bu empati yürüyüşüyle birlikte bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördük. İnanın şu anda geldiğimiz yer 70-80 metre civarında olan bir yer ama bana 70 kilometre gibi daha uzun geldiğini söyleyebilirim. Tabii ki bununla birlikte toplumun her kesiminin buna duyarlı olması gerektiğini, her platformda da dile getirilmesi kanaatindeyim. Çünkü dışarıdan gazel okumak çok kolaydır ama empati bile olsa yaşamanın çok zor olduğunu gördük. Bu yüzden de herkesin buna daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Yasalar çıkarılırken de yine bu engelli kardeşlerimize karşı daha güzel yasaların çıkması, maddi ve manevi anlamda her yönüyle onların desteklenmesi gerekir. Çünkü 80 milyonun insanın içinde bugün hangimizin veya yarın hangimizin engelli olmayacağı diye bir garantimiz yok. Mutlak suretle herkes bir nevi bir engelli adayıdır. Dolayısıyla da her zaman bu arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak, herhangi bir yerde zor bir duruma düştükleri zaman önünde herhangi bir engelin olduğunu gördüğümüzde onun kolundan tutup karşıya geçirmek veya diğer konularda ona yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında göz bantları ve beyaz baston kullanılarak Kızılay Devlet Personel Başkanlığı önünden, Güvenpark'a yapılan yürüyüşe Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve engelliler katıldı.

(Goncagül Özcan - Nurullah Geylani /İHA)