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Gövdede kullanılacak betonla 35 bin daire yapılabiliyor
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Gövdede kullanılacak betonla 35 bin daire yapılabiliyor

Tamamlandığında dünyanın en yüksek gövdeye sahip 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak betonla 150 metrekare 35 bin daire yapılabiliyor.

Tamamlandığında dünyanın en yüksek gövdeye sahip 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak betonla 150 metrekare 35 bin daire yapılabiliyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Çin'de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan'da yer alan İnguri (272 m) barajlarından sonra dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak olan Yusufeli Baraj ve HES Projesi'nin gövdesinde 2 milyon 900 bin metroküp beton kullanılacak. Hesaplamalara göre kullanılacak olan bu 2 milyon 900 bin metre küp betonla bin 700 adet 5 katlı her katta 150 metrekareden oluşan 4 daireli bina yapılabilir. Bu da 35 bin adet 150 metrekarelik daireye denk geliyor.
Türkiye'de yıllık üretilen 90 milyar 773 milyon KWh/yıl toplam hidroelektrik enerjisinin yüzde 2'sini Yusufeli Barajı üretecek. Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü (3 x 186) 558 MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon KWh/yıl olması bekleniyor. Yusufeli Barajı ve HES Projesi yapım sahası içinde kalan ve Yusufeli Barajı tamamlanana kadar karayolu trafiğini sağlaması amacıyla 2011 yılında yapımına başlanarak 2014 yılında yapımı tamamlanan ve karayolu trafiğine açılan geçici bağlantı yolu 5,9 km uzunluğunda olup, güzergâhta toplam uzunluğu 231 m olan 3 adet Köprü ve toplam uzunluğu 3890 m olan 5 adet Tünel bulunuyor.
Yusufeli Baraj ve HES Projesinde Baraj inşaatında yüzde 61'lik bir fiziki gerçekleşme sağlandı. Sözleşmeye göre Yusufeli Baraj ve HES'i Mayıs 2019'da tamamlanmış olacak ve 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu üretimin karşılığı tek başına yıllık 450 milyon TL milli bütçeye katkıda bulunacak. Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri üzerinde bulunan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajlarının ekonomik ömürlerini uzatması ve kendini 7 senede amorti etmesi bekleniyor.
(Hasan Fehmi Demir /İHA)

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