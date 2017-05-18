Gösterileri kokpit kamerasına böyle yansıdı

Samsun'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları ve Solotürk'ün son kokpit görüntüleri nefes kesti.

Samsun'da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları ve Solotürk'ün son kokpit görüntüleri nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ve gökyüzü milli takımı Türk Yıldızları ile Solotürk'ün kokpit içinden çekilen görüntüleri adeta büyüledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'a gelen Türk Yıldızları ve Solotürk ekipleri dün prova uçuşu yapmıştı. Samsun semalarındaki prova uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti.

Türk Yıldızları ve Solotürk 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Samsun'da gösteri yapacak.

(Şahin Binici/İHA)