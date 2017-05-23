Göstericiler üzerine benzin döküp ateşe verdi

Venezuela'da hükümet karşıtı eylemlerde dehşet verici bir olay yaşandı.
Venezuela'da hükümet karşıtı eylemlerde dehşet verici bir olay yaşandı. Karakas'ta bir grup gösterici, hırsız olduğu ileri sürülen kişiyi, üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan adam bir süre panik içinde kaçarken, ardından söndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Şahsın hırsız olmadığı, hükümet yanlısı olduğu da bir diğer iddiaydı.
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