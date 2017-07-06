'Görüştüğümüz isim Avrupa'da olay olur'

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bir oyuncu ile görüşüyoruz. Anlaşırsak Türkiye'de ve hatta Avrupa'da olay olur' dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu ile görüşüyoruz. Anlaşırsak Türkiye'de ve hatta Avrupa'da olay olur" dedi.

Sabah saatlerinde yeşil-beyazlı takımın Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin bilgiler verdi. Gidecek oyuncuların hafta sonu netleşeceğini ifade eden Başkan Ay, 10 futbolcuyu da belirlediklerini ve bu oyuncuların Avusturya'da yapılacak ikinci etap kamp çalışmalarına götürülmeyeceğini söyledi.



"BU TİP FUTBOLCULAR PROJE FUTBOLCULARIDIR"

Bursaspor'un bir süre önce görüştüğü ancak transferinden vazgeçtikten sonra Kayserispor ile anlaşan Asamoah Gyan transferine ilişkin de detayları aktaran Başkan Ali Ay, "Kayseri Başkanına hayırlı olsun. Böyle röportaj verdiğine inanmıyorum. Bu işe ilk biz başvurduk. 1 milyon 600 bin Euro teklif etmiştik. Hocamız da ortada yoktu. Başka menajerler girdi. Dzsudzak'ta olduğu gibi bu tip futbolcular proje futbolcularıdır. Bu işlerde menajerlerin oyunu olduğunu düşünüyorum. Ne açıklama yaptı bilmiyorum ama onların bonuslarla birlikte maliyeti 2 milyon Euro'lara geliyor. Biz de çok vermedik. O günkü şartlar olsaydı bitebilirdi. Menajerlerin bir tanesi '1 milyon 200 bin Euro'ya bitiririz' dedi. Hocamız bu tip futbolcuları istemediğini söyledi. Alex Song da var bunun yanında. Hocanın çok büyük çevresi var. Her yerden hocaları arayıp bilgi alıyor" dedi.



"DJİKU ALTERNATİFLERİMİZ ARASINDA"

Geçen sezon transfer konusunda problem yaşadıklarını ifade eden Ay, "Biz yanlışlardan çok fazla muzdarip olduk, problem yaşadık. Hocamızın söylediği gibi defans bloğunu halletmeliyiz. Geçen sene en büyük problemimiz defanstı. Sağ bek ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. 2-3 alternatifimiz var. Djiku da alternatiflerimiz arasında" diye konuştu.



"VAZ TE 1 MİLYON 500 BİN EURO İSTEDİ"

Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Vaz Te'nin de gündemlerinde olduğunu ancak yüksek maliyeti ile karşılaştıklarını ifade eden Başkan Ali Ay, "Hoca 'araştırın' dedi. Biz de araştırdık ama çok büyük rakam çıktı karşımıza. 1 milyon 500 bin Euro istediler ama Vaz Te konusu kapanmadı. 700 bin Euro'ya oynarım derse olur" şeklinde konuştu.



"WARİS'İN MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Waris Majeed'in menajeri ile bugün bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Ay, "Waris'in menajeriyle görüşeceğiz. Hocanın geçen seneden takip ettiği bir oyuncu. İki tarafın da memnun kalması lazım. Çok yüksek fiyatlardaysa ona göre değerlendiririz" dedi.



"MUHARREM USTA, İLK SÖZÜ BEŞİKTAŞ'A VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Stoper transferini bitirdiklerini ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah imzaları atarız. Titi ile anlaşıldı. Yusuf Erdoğan ile ilgili Muharrem Usta'yı aradım. İlgilendiğimizi söyledim. 'İlk sözü Beşiktaş'a verdik sonra tekrar konuşuruz' dedi. Güray ile ilgili de başkanlarıyla görüştük. Onlardan çok fazla futbolcu ayrıldı. Hocamızla görüştük, kamptan sonra karar verecekler. Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu. Beklemedeyiz ama çok fazla olumlu olacağını düşünmüyorum. Matias Fernandez ile ilgili de Jorquera'nın durumunu bekliyoruz. Hoca onu da görmek istiyor. Ben almasından yanayım. Elimizde 5 tane forvet var. Geçen sene Necid'i kiraya verdik, Stancu sonradan geldi. Bir boşluk olursa düşünülebilir. Eylül'e kadar transfer süremiz var."



"AVRUPA'DA OLAY OLUR"

Bir yıldız ismi kadrolarına katacaklarını ifade eden Başkan Ay, "Bir oyuncu ile görüşüyoruz. Anlaşırsak Türkiye'de ve hatta Avrupa'da olay olur. Başka bir isimle daha ilgilendik. Sağ açıkta oynuyordu. 2 milyon Euro verdik, 6 milyon Euro istediler. O yüzden olmadı. Bir tane iyi birisini düşünüyorum. Bunu ben de istiyorum, onun için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.



"KULÜBE KENDİ CEBİMDEN 6 MİLYON 400 BİN EURO VERDİM"

Kulübün mali durumuna ilişkin de detayları aktaran Başkan Ay, "Akşam BTSO Başkanı buradaydı. Ona teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Hüseyin Şahin, Belediye Başkanımız, Valimizle toplantı yapacağız. Transfer için 10 milyon Euro para lazım. Benim verdiğim para hariç. 6 milyon 400 bin Euro verdim şu ana kadar"



"HOCAMIZ DENİZ İLE GÖRÜŞTÜ"

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan golcü isim Deniz Yılmaz'ın Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüştüğünü ifade eden Ay, "Bu adam kulüp bulamazsa 2 milyon'a yakın maliyeti var. Hoca futbolcuyu seyretmiş. Şu anda bir karar verilmedi. Teklif olursa göndeririz. Göztepe talip olmuştu" dedi.

