18.01.2017 12:59 Görüşmenin ardından kısa bir açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmelerinin ardından basının karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmelerinin ardından basının karşısına geçti.

CHP ve MHP liderleri bugün Meclis'te bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına çıktı. Açıklama oldukça kısaydı. MHP'nin Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir siyasi partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Devlet Bahçeli'den randevu istediğini hatırlatarak, "Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Devlet Bahçeli ise, "Genel Başkan gereğini söylediler" diyerek açıklama yapmadı.



