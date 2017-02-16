'Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi'
Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, 'Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi' dedi.
Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, "Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi" dedi. Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, bugün gerçekleştirilen liderler görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Anastasiadis, müzakere masasını Akıncı'nın terk ettiği iddiasında bulundu. Anastasiadis, "Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi. Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı. Kıbrıs Türk tarafını masaya geri çağırıyorum" dedi. Rum basınında yer alan haberlere göre ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, Anastasiades ve Akıncı arasında yapılan görüşme sırasında, Akıncı'nın müzakere masasından ayrılmasını engellemeye çalıştığını açıkladı. Aynı kaynaklar, Akıncı'nın müzakerelerin yapıldığı odadan ayrılmasının ardından Eide'nin Akıncı'nın geri dönmesi için çaba harcadığını ancak bunun mümkün olmadığını kaydetti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.