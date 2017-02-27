Görüşme başladı

Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile bir araya geldi
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile bir araya geldi Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler üzerinde durulması bekleniyor. (İlker Turak / İHA)
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