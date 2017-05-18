Görüşme 3 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan-Yıldırım görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. (Derya Yetim / İHA)
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