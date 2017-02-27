Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la sürpriz bir görüşme yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım, bugün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la sürpriz bir görüşme yaptı. Çankaya Köşkünde gerçekleşen ve 1 saat 10 dakika süren görüşmede Fırat Kalkanı Harekatındaki son gelişmelerin değerlendirildiği, Münbiç ve Rakka'ya yapılması planlanan operasyonların da ele alındığı bildirildi.
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