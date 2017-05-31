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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Yakalandı
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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Yakalandı

Yalova'da, Afganistan uyruklu genci aracına alarak ölümle tehdit eden, parasını alan ve o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan A.A. (33) adlı şahıs, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, 'Şakaydı. Şaka yaptığım için çok pişmanım' dedi.

Yalova'da, Afganistan uyruklu genci aracına alarak ölümle tehdit eden, parasını alan ve o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan A.A. (33) adlı şahıs, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, "Şakaydı. Şaka yaptığım için çok pişmanım" dedi.
Geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşım sitelerinde tepki çeken görüntülere Yalova duyarsız kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan videoda; kimliği belirsiz kişi, aksanından mülteci olduğu anlaşılan genci otomobiline alıp, "Seni nasıl öldüreyim" diye tehdit etti. Görüntüyü çeken kişi ayrıca videodaki gence "Benim ülkemde ne arıyorsun", "20 lirayı ver seni öldürmeyeyim", "Seni öldüreyim mi paranı mı alayım" gibi sözler sarf ederek tehditler savurdu.
Kimliği belirsiz kişi tarafından kayda alınan görüntü, on binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da durumu cumhuriyet savcılıklarına bildirdi. Sosyal medya kullanıcıları 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma', 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarının işlendiğini belirterek çocuğun ve şahsın bulunmasını talep etti. Sosyal medyadaki görüntüye Yalova Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü de duyarsız kalmadı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, yapılan titiz çalışma ile Yalova'nın Altınova ilçesinde Afgan uyruklu olduğu belirlenen genci buldu ve kendisini tehdit eden şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova emniyetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Görüntülerin Yalova ilimizde kayıt altına alındığının tespit edilmesi üzerine gece boyunca detaylı ve titiz bir çalışma yürütülmüştür. Yapılan çalışma ile A.A. isimli şahıs Altınova ilçesinde yakalanmıştır. Şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiş ve gerekli adli işlemler başlatılmıştır."
Videoyu çektiği tespit edilen A.A. ise ilk sorgulamasında videoyu şaka amaçlı çektiğini, Afgan uyruklu genci ise Altınova ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çalıştırdığını söyledi. Afgan uyruklu olduğu belirlenen Hüdaverdi Rozmuhammed (20) adlı gencin ise Türkiye'ye illegal girişte bulunduğunu, kimliksiz ve pasaportsuz olduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan, görüntüye sosyal medyadan tepki yağmasının üzerine A.A.'nın bir görüntü daha çektiği, burada da olayın şaka olduğunu belirttiği bildirildi.
A.A., Yalova Adliyesine götürülürken de pişman olduğunu ve olayın şaka olduğunu söyledi.
(Saim Çotuk/İHA)

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