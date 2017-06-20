Görüntülendiklerini anlayınca ne buldularsa fırlattılar

Beşiktaş'ta, şehrin işlek caddelerinden birinde 5 çocuğun bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı. Çocuklar kendilerini görüntüleyen kameramana ise ellerine geçeni fırlattı.

Beşiktaş'ta, şehrin işlek caddelerinden birinde 5 çocuğun bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı. Çocuklar kendilerini görüntüleyen kameramana ise ellerine geçeni fırlattı.

Kentin göbeğinde bir kamyonetin kasasında bulunan 5 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde, Dolmabahçe'den Beşiktaş istikametine seyreden kamyonetin kasasındaki çocukların birinin henüz bebek olduğu görülürken, yaşça daha büyük olanların hareket halindeki aracın üzerinde adeta oyun oynadığı gözleniyor. Kasanın korkuluklarına tırmanan çocuklar, tehlikeye adeta davetiye çıkarıyor. Çocukların, arkadaki araçta bulunan muhabirin kendilerini görüntülediklerini fark etmesi üzerine tehlike yeni bir boyut kazanıyor. Görüntülendiklerini fark eden çocuklar, kamyonetin kasasında ne buldularsa arkadaki araca ve yola doğru fırlatıyor. Kız çocuklarından birinin elindeki damacanayı atmaya yeltenmesi dikkat çekerken, çocukların tehlike saçarak yaptığı yolculuk saniye saniye kaydediliyor.

(Hüseyin Coşkun/İHA)