Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail'in Kudüs'teki ezan yasağına ilişkin, 'En kutsal mekanımız, Resul-i Ekrem'in Miraca çıktığı makamda ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ı ve Müslümanların o topraklardaki tüm varlığını yasaklamak anlamına gelir' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail'in Kudüs'teki ezan yasağına ilişkin, "En kutsal mekanımız, Resul-i Ekrem'in Miraca çıktığı makamda ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ı ve Müslümanların o topraklardaki tüm varlığını yasaklamak anlamına gelir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şeyh Şamil Camisi ve Kur'an-ı Kerim Kursu'nun açılışını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Bosna Hersek Gorajde Müftüsü Remziya Bitiç birlikte yaptı.

Prof. Dr. Görmez, "Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi, mabedi ve kutsal mekanında ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak anlamına gelir. Bu kabul edilemez. Böyle yasaklarla bu büyük simgeler, şiarlar ortadan kalkmaz. Siz bir yerde müezzinlere ezan okutmayı yasaklarsanız, o şehrin ve ülkenin bütün halkı müezzin olur, ezanı birlikte okurlar, böylece o yasağı tanımadıklarını ifade ederler. Yüreklere pranga vurulmaz, kalplere yasak getirilemez. Varoluşumuzun şiarı olan simgeler, ibadetler, inanç özgürlükleri ortadan kaldırılamaz" şeklinde konuştu.



"CAMİLER MEDENİYETİN KALBİDİR"

Bir sene bu mahallede oturduğunu ve ortaokul birinci sınıfı burada okuduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, camilerin medeniyetin kalbi olduğunu söyledi. Camiler olmadan şehirlerin taş ve beton yığını haline geleceğini anlatan Prof. Dr. Görmez, Müslümanların aslında temiz olan her yerde namazlarını kılabileceklerini vurguladı.

Camilerin sadece namaz kılmak için yapılmadığını, ibadet, bilgi, sevgi ve birlik merkezleri olduğunu ifade eden Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Namaz kılarken hoca arkasını dönerek 'saflarınızı sık tutun' der. Zannetmeyin ki o çağrı sadece namazla ilgilidir. O çağrı aynı zamanda namazdan sonraki halimizle de ilgilidir. Safları sık tutmayı orada öğreniriz, sokağa çıktığımızda da birbirimize sahip çıkmayı, birbirimize yurt olmayı öğreniriz, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi öğreniriz".

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, camilerin aynı zamanda birlik ve dirlik merkezi olduğunu söyleyerek, "Bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi, bedenlerimizi buluşturuyoruz ama ruhlarımızı az buluşturuyoruz. İnşallah ruhlarımızı da buluşturacağız, kalplerimizi de birleştireceğiz. Camiler bizim aynı zamanda vahdet ve tevhid mekanımız. Sizin evlerinizde kıldığınız namazlar farzı yerine getirir. Allah'ın emrini yerine getirmiş olursunuz ama eksik kalır. Tam olabilmesi için birlik içerisinde aynı rahmana secdede buluşmalısınız. Namaz ne muhteşem bir ibadet. Günde 5 kez Allah ile buluşuyorsunuz ama aynı zamanda birbirinizle buluşuyorsunuz" dedi.



"SADECE CUMA NAMAZINDA DEĞİL CAMİLERİ SABAH NAMAZINDA DA DOLDURALIM"

Prof. Dr. Görmez, cemaatten camileri yalnız bırakmamalarını isteyerek, "Sadece cuma namazlarında değil, sabah namazlarında da bu mabetlerimizi dolduralım. Hanım kardeşlerimiz de sabahları camilere gelsin. Sabah namazı dahil buraları hep birlikte dolduralım. Evde namaz kılmak yok. Kalpleri birleştirmek için rahmanın huzurunda birlikte secde etmenin keyfine varmak için hep birlikte bu camileri dolduralım" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantepli bir hemşehrisiyle birlikte güzel bir mekanın açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Camilerin bir mektep, bir okul ve birleştirme mekanları olduğunu ifade eden Şahin, "Kardeşliğimizi ve gücümüzü arttırdığımız yerlerdir camilerimiz. Bu açıdan Yüce Mevlam bizi ezansız, bayraksız ve vatansız bırakmasın. Allahu ekber seslerini hiçbir zaman kulaklarımızdan, vatanımızdan ve topraklarımızdan eksik etmesin" dedi.

Bu caminin hep birlikte mahallede bir ilim yuvasına dönüştürülmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini aktaran Şahin, "Bu arada bir olalım, iri olalım, diri olalım ve birlikteliğimiz devam ettirelim" diye konuştu.

Vali Ali Yerlikaya ise mahalle halkı olarak caminin hakkının verilmesi gerektiğini ve sabah namazları dahil tüm vakitlerde doldurulması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından yapılan duanın ardından caminin açılışı yapıldı. Başkan Şahin, Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet ile caminin içinde incelemelerde bulunan Görmez, öğle ezanın okunması ile birlikte cami cemaatiyle namaz kıldı.

Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan Şeyh Şamil Camii bin kişi kapasiteli olup, ortalama bin 200 metrekare alanda hizmet verecek.

(Mehmet Bulut/İHA)