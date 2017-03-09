Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail'in Kudüs'teki ezan yasağına ilişkin, 'En kutsal mekanımız, Resul-i Ekrem'in Miraca çıktığı makamda ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ı ve Müslümanların o topraklardaki tüm varlığını yasaklamak anlamına gelir' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail'in Kudüs'teki ezan yasağına ilişkin, "En kutsal mekanımız, Resul-i Ekrem'in Miraca çıktığı makamda ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ı ve Müslümanların o topraklardaki tüm varlığını yasaklamak anlamına gelir" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şeyh Şamil Camisi ve Kur'an-ı Kerim Kursu'nun açılışını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Bosna Hersek Gorajde Müftüsü Remziya Bitiç birlikte yaptı.
Prof. Dr. Görmez, "Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi, mabedi ve kutsal mekanında ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak anlamına gelir. Bu kabul edilemez. Böyle yasaklarla bu büyük simgeler, şiarlar ortadan kalkmaz. Siz bir yerde müezzinlere ezan okutmayı yasaklarsanız, o şehrin ve ülkenin bütün halkı müezzin olur, ezanı birlikte okurlar, böylece o yasağı tanımadıklarını ifade ederler. Yüreklere pranga vurulmaz, kalplere yasak getirilemez. Varoluşumuzun şiarı olan simgeler, ibadetler, inanç özgürlükleri ortadan kaldırılamaz" şeklinde konuştu.

"CAMİLER MEDENİYETİN KALBİDİR"
Bir sene bu mahallede oturduğunu ve ortaokul birinci sınıfı burada okuduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, camilerin medeniyetin kalbi olduğunu söyledi. Camiler olmadan şehirlerin taş ve beton yığını haline geleceğini anlatan Prof. Dr. Görmez, Müslümanların aslında temiz olan her yerde namazlarını kılabileceklerini vurguladı.
Camilerin sadece namaz kılmak için yapılmadığını, ibadet, bilgi, sevgi ve birlik merkezleri olduğunu ifade eden Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Namaz kılarken hoca arkasını dönerek 'saflarınızı sık tutun' der. Zannetmeyin ki o çağrı sadece namazla ilgilidir. O çağrı aynı zamanda namazdan sonraki halimizle de ilgilidir. Safları sık tutmayı orada öğreniriz, sokağa çıktığımızda da birbirimize sahip çıkmayı, birbirimize yurt olmayı öğreniriz, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi öğreniriz".
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, camilerin aynı zamanda birlik ve dirlik merkezi olduğunu söyleyerek, "Bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi, bedenlerimizi buluşturuyoruz ama ruhlarımızı az buluşturuyoruz. İnşallah ruhlarımızı da buluşturacağız, kalplerimizi de birleştireceğiz. Camiler bizim aynı zamanda vahdet ve tevhid mekanımız. Sizin evlerinizde kıldığınız namazlar farzı yerine getirir. Allah'ın emrini yerine getirmiş olursunuz ama eksik kalır. Tam olabilmesi için birlik içerisinde aynı rahmana secdede buluşmalısınız. Namaz ne muhteşem bir ibadet. Günde 5 kez Allah ile buluşuyorsunuz ama aynı zamanda birbirinizle buluşuyorsunuz" dedi.

"SADECE CUMA NAMAZINDA DEĞİL CAMİLERİ SABAH NAMAZINDA DA DOLDURALIM"
Prof. Dr. Görmez, cemaatten camileri yalnız bırakmamalarını isteyerek, "Sadece cuma namazlarında değil, sabah namazlarında da bu mabetlerimizi dolduralım. Hanım kardeşlerimiz de sabahları camilere gelsin. Sabah namazı dahil buraları hep birlikte dolduralım. Evde namaz kılmak yok. Kalpleri birleştirmek için rahmanın huzurunda birlikte secde etmenin keyfine varmak için hep birlikte bu camileri dolduralım" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantepli bir hemşehrisiyle birlikte güzel bir mekanın açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Camilerin bir mektep, bir okul ve birleştirme mekanları olduğunu ifade eden Şahin, "Kardeşliğimizi ve gücümüzü arttırdığımız yerlerdir camilerimiz. Bu açıdan Yüce Mevlam bizi ezansız, bayraksız ve vatansız bırakmasın. Allahu ekber seslerini hiçbir zaman kulaklarımızdan, vatanımızdan ve topraklarımızdan eksik etmesin" dedi.
Bu caminin hep birlikte mahallede bir ilim yuvasına dönüştürülmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini aktaran Şahin, "Bu arada bir olalım, iri olalım, diri olalım ve birlikteliğimiz devam ettirelim" diye konuştu.
Vali Ali Yerlikaya ise mahalle halkı olarak caminin hakkının verilmesi gerektiğini ve sabah namazları dahil tüm vakitlerde doldurulması gerektiğini ifade etti.
Daha sonra Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından yapılan duanın ardından caminin açılışı yapıldı. Başkan Şahin, Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet ile caminin içinde incelemelerde bulunan Görmez, öğle ezanın okunması ile birlikte cami cemaatiyle namaz kıldı.
Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan Şeyh Şamil Camii bin kişi kapasiteli olup, ortalama bin 200 metrekare alanda hizmet verecek.
(Mehmet Bulut/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İpekyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Serbest piyasada altın fiyatları
Sobadan sızan gaz sonları oldu
Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi
Şimdi de Erdoğan karşıtı TV kurmak istiyor
PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!
Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!
'Türkiye'nin rejimle ilgili attığı bir adım yoktur'
'Türkiye'nin rejimle ilgili attığı bir adım yoktur'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İpekyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
İpekyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Sobadan sızan gaz sonları oldu
Sobadan sızan gaz sonları oldu
Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi
Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi
Şimdi de Erdoğan karşıtı TV kurmak istiyor
Şimdi de Erdoğan karşıtı TV kurmak istiyor
PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza
PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza
Hatay'da bir astsubay ayralandı
Hatay'da bir astsubay ayralandı
Fenerbahçe'nin uçağı rota değiştirdi
Fenerbahçe'nin uçağı rota değiştirdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan öğrencilere 'Arda Turan' sözü
Bakan Çavuşoğlu'ndan öğrencilere 'Arda Turan' sözü
Otogaza zam geldi
Otogaza zam geldi
MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanını kabul etti
MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanını kabul etti
İşte görüşmenin detayları
İşte görüşmenin detayları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English