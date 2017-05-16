Görmez'den Kırgızistan'a 'FETÖ' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kırgızistan'a FETÖ yapılanmasının temizlenmesine ilişkin uyarıda bulunarak, Kırgısiztan'ın bu konuda üzerine düşeni yapmadığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kırgızistan'a FETÖ yapılanmasının temizlenmesine ilişkin uyarıda bulunarak, Kırgısiztan'ın bu konuda üzerine düşeni yapmadığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiberg Ergeşev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Makamda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Görmez, Türk cumhuriyetleri içerisinde Diyanet'in ilk ilişki kurduğu ve beraber çalışmalar yapmaya başladığı ülkenin Kırgızistan olduğunu kaydetti.

Görmez, 22 yıl önce Oş'ta kurulan ilahiyat fakültesinin bütün bölgeye örnek olduğunu, bu fakültenin her türlü yanlış ideolojinin Kırgızistan'a girmesine engel olduğunu söyledi.



"TÜRKİYE'DEN YAPILAN YARDIMLA 'İMAN FONDU' KURULDU"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu ziyarette bazı talepleri olduğunu hatırlatan Görmez, "Birincisi başkent Bişkek'i güzelleştirecek büyük bir cami ve İslam mabedinin yapılmasıydı. İkincisi ise din görevlilerinin hizmet içi eğitimden geçirilmesi oldu. Kırgızistan'ı ziyaret ettiğimde Sayın Başbakan da bu taleplerini tekrarladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü bir talebi ise bir 'İman Fondu' yani bir vakıf kurarak Kırgızistan'ın dini, ilmi ve fikri hayatını bizlerle birlikte geliştirme çabası oldu. Ve o İman Fondu, Türkiye'den yapılan yardımla kuruldu. Bütün bu alanlardaki gelişmelerden biz mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Görmez, Kırgızistan'ın bütün dünyadan kendi topraklarına giren yanlış ideolojileri engellemek için büyük çaba gösterdiğine dikkat çekerek, "Hizbuttahrir ve bir takım selefi ideolojilerle nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Bütün bu mücadelede en büyük yardımcısı Türkiye oldu. Türkiye'den de sizin yanınızda bu mücadeleyi en çok veren Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Sadece Oş İlahiyat Fakültesi'nden bin kadar ilim adamı yetişti" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN GÖRMEZ'İN KIRGIZİSTAN'A 'FETÖ' İKAZI

Türkiye'de 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ yapılanmasına ilişkin Kırgısiztan'ın üzerine düşeni yapmadığına değinen Görmez, "Türkiye'de 15 Temmuz'u gerçekleştiren menhus yapı konusunda henüz üzerine düşeni yapmadığı için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu Kırgızistan'a yapacağım bir ziyaret ile Sayın Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmek istediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.



"KIRGIZİSTAN'IN AYAĞINA BATAN DİKENİ, BİZ KALBİMİZE BATMIŞ GİBİ HİSSEDERİZ"

Görmez, FETÖ'ye ilişkin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Biz, Kırgızistan'ı canımızdan ayırmayız. Kırgızistan'ın ayağına batan dikeni, biz kalbimize batmış gibi hissederiz. Şunu çok iyi biliniz ki Kırgızistan'ın en küçük zarar görmesi bizim zarar görmemiz demektir. Az önce ifade ettiğiniz yapılanmalar ikiye ayrılır. Bir; bütün bu yanlış ideolojileri, kötülükleri açık yapanlar var, bir de gizli yapanlar var. Açık yapanlarla mücadele etmek kolaydır. Ama Suret-i Hak'tan görünerek sizin bütün yapılarınıza sızan yapılarla mücadele etmek zordur. Biz bunu ülke olarak acı acı yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Başka dost ve kardeş ülkelerin aynı acıları yaşamasını istemiyoruz. Bunu hiçbir siyasi mülahaza ile değil, sadece kardeşlik mülahazasıyla, dini ve manevi bir mülahazayla söylüyorum. 20 senedir, 30 senedir kendi ülkenizi diğer yanlış ideolojilerden koruduğunuz gibi bu FETÖ yapılanmasından da koruyunuz. Korumanız için her türlü desteği vermeye hazırız. Diyanet İşleri Başkanlığı daima yanınızdadır. 25 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."

Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiberg Ergeşev ise yapılan iş birliklerinden dolayı Başkan Görmez'e teşekkür etti.

(Benan Özben - Emre Yüzügüldü / İHA)