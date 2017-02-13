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Görmez'den İsrail'in ezan yasağına ilişkin açıklama
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Görmez'den İsrail'in ezan yasağına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dün İsrail meclisi tarafından onaylanan ezan yasağı tasarısına ilişkin değerlendirme yaptı.

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret etti.

İnsanlık ve Müslümanlar olarak çok zor bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Başkan Görmez, bu zor süreçte, bütün bu zorlukların başlangıcı olan Filistin davasının daha önemli bir hale geldiğini söyledi.

“GAZZE'DE 9 CAMİYİ YENİDEN YAPTIK"

Mehmet Görmez, "Gazze'de son saldırılarda 80'i aşkın cami tamamen yok edilmişti. Bunların 9'unu tamamlamayı Cenab-ı Allah nasip etti. Hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin talebi üzerine Mescid-i Aksa ziyaretlerini, umre ziyaretlerinin bir parçası haline getirdik. Çok şükür Kudüs seferlerimiz devam ediyor. Bu da zaten milletimizde var olan Kudüs bilincinin daha da diri kalmasına vesile oluyor" diye konuştu.

"İSTANBUL VE KABE'NİN EZANSIZ KALMASI BİR MÜSLÜMANI NE KADAR ÜZERSE, KUDÜS'ÜN EZANSIZ KALMASI DA O KADAR ÜZER"

Mehmet Görmez, İsrail Parlamentosu Yasama Komisyonunun ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamasıyla ilgili olarak "Kudüs'te ezanı yasaklamayı kalkışmak, Kudüs'teki İslam'ın ve Müslümanların varlığını tanımamak anlamına gelir. İstanbul'un ezansız kalması bizi ne kadar üzer ve bize ne kadar ağır gelirse, Kâbe'nin ezansız kalması bir Müslümanı ne kadar üzerse Kudüs'ün ezansız kalması bizi o kadar üzer" dedi.

"HER FİLİSTİNLİ MÜEZZİN OLUR VE EZANI OKUR"

Mehmet Görmez, "Ezan sadece namaz vakitlerini bildiren bir çağrı değildir. Ezan aynı zamanda İslam'ın şiarıdır. İslam'ın ve Müslümanların bir beldede varlığının simgesidir. İnanç özgürlüklerini ilgilendiren önemli bir ilkedir. Kudüs'teki ezan yasağı, sadece bizim Peygamberimizi ve onun dünyaya getirdiği değerleri tanımamak değil, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa'nın dünyaya getirdiği değerlere de karşı çıkmak olur. 

"SİZ KUDÜS'TE EZANI YASAKLARSANIZ..."

İnsan özgürlüğünün önemli bir parçasıdır ve bu özgürlükler yasaklarla ortadan kalkmaz. Siz, Kudüs'te müezzinlere ezan okumayı yasaklarsanız; her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur. Ezana gürültü kirliliği olarak bakmak, Müslümanların inancını aşağılamak anlamına gelir. Yeniden aklıselimin hâkim olarak bu yanlışlıktan vazgeçilmesini umut ediyorum" diye konuştu.

"BİZ, BARIŞ İÇİN HERKESE ELİMİZİ UZATACAĞIZ"

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise İsrail'in yaptığı saldırılar sonucunda yıkılan camilerin yapımı konusunda Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek “Kutsal mekânların korunması konusunda yaptığınız çabaları takdirle karşılıyoruz. Özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili konularda, Türkiye ve Filistin arasındaki ilişkilerin güçlü olmasından memnun olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

 
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