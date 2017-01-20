Görme engelli öğrenciler 15 Temmuz'un resmini yaptı

Türkan Sabancı Görme Engellileri Okulu öğrencileri 15 Temmuz'un resmini yaptı.

Türkan Sabancı Görme Engellileri Okulu öğrencileri 15 Temmuz'un resmini yaptı.

Türkan Sabancı Görme Engellileri Okulu öğrencileri "15 Temmuz'u Görmeden Yaşayanlar" temalı resim yaptı. Öğrencilerin yaptığı resimler Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet binasında sergilendi. Görme engelli öğrencilerin rölyef tekniğiyle yaptıkları resimlere bir özel okul öğrencileri de eşlik etti.

Görme engellilerle empati kurmak için gözlerini bağlayarak resim yapan 10 yaşındaki Denizsu Yeşim, "Ben bu resmi gözlerim bağlı yaptım. Çünkü görme engellileri göremiyorken nasıl resim yaptıklarını anlamak, empati kurabilmek, onları nasıl hissettiklerini biraz olsun anlayabilmek için gözlerimiz kapalı resim yaptık" dedi.

Görme engelli 4'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelikbaş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün resmini yaptık. Bir de bayrağımızı yaptım. Renkleri kendim seçtim güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Görme engellilere eğitim veren resim öğretmeni Esra Açıkgöz, "Bu bir sosyal sorumluluk projesi, gönüllülük gerektiren bir projeydi. 15 Temmuz'u görmeden yaşayanlar için yaptık biz bu sergiyi. Bizim gören öğrencilerimizle görmeyen öğrencilerimizi bir araya getirdik, eşleştirdik ve bir ekip çalışması şeklinde ilerlettik bu çalışmaları. görmeyen öğrencilerimiz dokunarak, hissederek çalıştı, yanlarındaki öğrencilerimiz de destek oldular renk bilgisi verdiler. Ve yeri geldiği zaman elleriyle birlikte çalışmalarını sağladılar. Türk bayrağı soyut bir kavram, vatan sevgisi, millet sevgisi adına. Fakat görme engelliler bunun nasıl bayrak olduğunu motifini bilmediği için biz bunu somut olarak dokunarak hissetmelerini sağladık. Yüzeyden kabarık rölyef tarzında çalıştık. Şuanda görme engelli çocuklarımız üzerine dokunarak bayrağın formunu biliyorlar. Çocuklarımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün formda olduğunu biliyorlar. Bir yerde dokundukları zaman, kaynak olarak dokunarak okudukları zaman bunu bilecekler" dedi.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer / İHA)