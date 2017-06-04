Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 teknenin birbirine sürtmesi sonucu meydana gelen kazada 2 taraftar ağır yaralanmıştı. Ameliyata alınan yaralıların arkadaşları olay anını anlattı.

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 teknenin birbirine sürtmesi sonucu meydana gelen kazada 2 taraftar ağır yaralanmıştı. Ameliyata alınan yaralıların arkadaşları olay anını anlattı.

Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın, İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında kaza meydana geldi. Kutlamalara katılan iki teknenin birbiriyle sürttüğü kazada biri kadın 2 Beşiktaş taraftarı ağır yaralandı. Ameliyata alınan yaralıların arkadaşları olay anını anlattı.

Yaralı yakınlarından Serdar Tümen, "Motorla gidiyorduk, Beşiktaşlı futbolcular bağırıyoruz, çağırıyoruz. O arada arkadan bir anda tekne geldi, bize sürttü. Bir arkadaşım bacağından ağır şekilde yaralandı, bir arkadaşımızın da eşi şuanda ameliyatta, dua bekliyoruz başka yapacağımız bir şey yok. İkisi de ameliyatta. Hepimiz ayakta duruyorduk o arada çarpıldı" dedi.

Taraftarlardan Gökay Sarıoğlu ise, teknede 7-8 kişi olduklarını söyleyerek, "Büyük bir tekne geldi yandan sürterek geçti, bağrışma duydum yan tarafa baktım. Arkadaşlarımı yerde gördüm. Gerisini zaten hatırlamıyorum. İskeleye nasıl gittik, ne yaptık hatırlamıyorum. Bizim ki özel yattı, 15 metrelik falan bir şeydi" şeklinde konuştu.

