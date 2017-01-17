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Görevliler tarafından bu halde bulundu
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Görevliler tarafından bu halde bulundu

Kastamonu'da hastalığından ötürü halsiz düşen ayı, boş depoya sığındı.

Kastamonu'da hastalığından ötürü halsiz düşen ayı, boş depoya sığındı.
Kastamonu'da halsiz düşen yaşlı ayı, Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan boş bir depoya sığındı. Deponun kapısını kırarak içeri girdiği öğrenilen ayı, kontrol amaçlı depoya gelen görevliler tarafından fark edildi. Görevliler tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü'nden ayının yakalanabilmesi için veteriner hekim istedi. Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri Sinop'tan gelen veteriner hekim eşliğinde olay yerine ulaştı.
Veteriner hekim, bir süre ayıyı kontrol ederek hareketlerini inceledi. Depoya sığınan ayının yaşlı ve halsiz olduğunu belirten veteriner hekim, bu yüzden kış uykusuna yatamadığını belirtti. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Celal Acar Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinden ayının tedavisi için özel ekip istedi. Kastamonu'ya gelecek olan özel ekip tarafından halsiz düşen ayının kafese konularak tedavi için Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)
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