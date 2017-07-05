Görevini yapan İHA muhabirine metro güvenliğinden saldırı

Taksim metrosunun asansöründe mahsur kalan vatandaşlara ilişkin haber yapmaya çalışan İHA muhabirine metronun güvenlik görevlileri tarafından saldırıldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Taksim metrosunun asansöründe mahsur kalan vatandaşlara ilişkin haber yapmaya çalışan İHA muhabirine metronun güvenlik görevlileri tarafından saldırıldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Öğleden sonra Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim istasyonundaki asansöründe mahsur kalan vatandaşlar olduğu ihbarını alan İHA muhabiri haber refleksiyle olay yerine gitti. Metro güvenlik görevlileri; olay sırasında görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin işine engel oldu ve saldırdı. Bir süre hakaret de eden metro güvenlik görevlisi, İHA muhabirinin görev yapmasına engel oldu.

