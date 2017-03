'Göreve geldiğimden beri en zorlu hafta'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçında sakat ve cezalı oyunculardan dolayı istedikleri defans kurgusunu kuramayacaklarını söyledi. Çalımbay, Antalyaspor'da göreve geldiğinden beri en sıkıntılı haftayı yaşadıklarını vurguladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalımbay, Çaykur Rizespor maçında cezalı ve sakat oyunculardan dolayı istedikleri defans kurgusunu kuramayacaklarını ifade etti. Çalımbay, "Galatasaray maçından önce eksiklerimizin olması bir şanssızlıktı. Şimdi Rizespor'a gidiyoruz yine aynı, en az 4 tane oyuncumuzdan yararlanamayacağız. Sıkıntılı bir durum. Telafi edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mutlaka oraya bir arkadaşımızı koyacağız ve oynatacağız. İstediğimiz şekilde bir defans kurgumuz olmayacak ama en iyisini çıkarmaya çalışacağız" dedi.



"LİGİN İKİNCİ YARISINA İYİ BAŞLADIK"

Ligin ikinci yarısına çok iyi şekilde başladıklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligin ikinci yarısında şuana kadar oynadığımız maçlarda almamız gereken puanları aldık. Akhisar ve çok üzüldüğümüz Galatasaray maçları oldu. Galatasaray maçında 2-0 geriye düşmemize rağmen 2-2 beraberliği yakaladık. İlk yarısı bizim istediğimiz gibi olmadı ama ikinci yarıda çok iyi oynadık" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY MAÇININ İKİNCİ YARISINDAKİ PERFORMANSIN ÜSTÜNE ÇIKMALIYIZ"

Galatasaray maçında sakatlanan Diego'nun 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını dile getiren Çalımbay, "Diego, Galatasaray maçından çıkmamış olsaydı farklı olurdu. Futbolun içinde bunlar var. Futbol çok ciddi bir iş. O gün bireysel bir hatadan kötü bir gol yedik. Gol son dakika da olduğu için döndüremedik. Maçın başından beri bizi destekleyen taraftarımız ve bizi kötü etkiledi. Mutlu olduğumuz tek şey ikinci yarıda sahaya koyduğumuz performans. Bunun üstüne çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.



"GELDİĞİMDEN BERİ EN ZORLU HAFTA"

Antalyaspor'da göreve geldiği günden beri en sıkıntılı haftayı geçireceğini belirten Çalımbay, "Defans kurgusu kuramıyoruz. Sakıp sarı kart cezalısı, Motta ailevi nedenlerden dolayı daha kendine gelemedi, Yekta'nın sakat olması, El Kabir'in oynayıp oynamayacağının belli olmaması... Bunlar bizim için kötü oldu. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Bambaşka bir defansla maça çıkmamız bekleniyor. Baya bir sıkıntımız var. İnşallah yerlerine oynayacak arkadaşlarımız en iyisini sahaya yansıtacaklardır" ifadelerini kullandı.



"FİNAL GİBİ MAÇ OLACAK"

Çaykur Rizespor maçının kendileri ve rakip takım için çok önemli olduğunu dile getiren Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rizespor maçında bizim iyi bir sonuçla ayrılmamız gerekiyor. Çıkışa geçmemiz ve oynadığımız oyunun hakkını almamız gerekiyor. Her şeyin farkındayız. Zor bir maç olacağının farkındayız. 2 haftadır kaybettiğimiz maçların telafisini yapmalıyız. Final gibi bir maç. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. İyi bir şekilde bitirip ileriye dönmek istiyoruz. Beşiktaş ve Milli maç için verilecek ara bizim için çok önemli. Her takım sıkıntılar yaşar bizde şuan onu yaşıyoruz. Önemli olan kalan 11 maçta üstüne koymak. Tek sıkıntımız bu hafta yaşayacağımız defans olacak. Sahada yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Bu sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek. Seneye de iyi transferler yaparak yüzde yüz ileriye oynayan bir takım olacağız."



"MOTTA'NIN BU SENE FAYDALI OLACAĞINI SANMIYORUM"

Sol bek oyuncusu Sakıp Aytaç'ın Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesini de değerlendiren Çalımbay, "Sakıp'ın Galatasaray maçında gördüğü kart kart değil. Öyle kart görülmez. Bir profesyonel futbolcunun öyle kart görmemesi gerekiyor. Başka türlü kart görse affedilir ama bu olmadı. Bizim şu an en büyük sıkıntımız o. Bir arkadaşımız cezalı, bir arkadaşımız ailevi nedenlerinden dolayı sıkıntılı. Bu sene bize bir faydası olacağını sanmıyorum Motta'nın. O da bizim bir şanssızlığımız diyorum." değerlendirmesini yaptı.

