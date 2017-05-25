Görevden ayrılacak HSYK üyelerini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, görevden ayrılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerini kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, görevden ayrılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerini kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, görevi biten HSYK üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yer aldı. (Caner Ünver /İHA)
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