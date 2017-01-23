Deniz aslanı dinlenmek için öyle bir yer seçti ki görenler şok oldu.
Deniz aslanı dinlenmek için öyle bir yer seçti ki görenler şok oldu. Görüntüler ABD'nin başkenti Washington'dan. Kentin Freeland bölgesinde bir alışveriş merkezinin otoparkına aracını çeken kadın, geri döndüğünde otomobilinin üzerinde bir deniz aslanı olduğunu gördü. Nerden geldiği anlaşılamayan sevimli hayvan, ilgiyi üzerine çektiğinin farkına varmış olacak ki önce bir güzel poz verdi. Poz vermekten yorulduğunda ise bir güzel istirahata çekildi. Bir süre otomobilin üzerinde dinlenen deniz aslanı, çağrılan görevlilerce hayvanat bahçesine götürülmek üzere teslim alındı.
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