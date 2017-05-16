Görenler gözlerine inanamadı

Bursa'da, seyir halindeki araçtan ayaklarını sarkıtan yolcu şaşırttı.
Bursa'da, seyir halindeki araçtan ayaklarını sarkıtan yolcu şaşırttı. Osmangazi ilçesinde arka kapısı açık ticari araçtan ayaklarını sarkıtarak yolculuk yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi. Amatör kameralar tarafından kayıt altına alınan araç, trafiğe aldırmadan sol şeritten yoluna devam edip gözden kayboldu. Emniyet yetkilileri gelen ihbarları değerlendirdiklerini, gerekli cezai işlemlerin uygulandığını belirtti.
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