30.12.2016 13:46 Görele'de zabıta ekipleri balıkçıları denetlendi

Giresun'un Görele ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren balıkçılar denetlendi. Giresun'un Görele ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren balıkçılar denetlendi.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekipleriyle birlikte balıkçıların resmi belgelerin yanı sıra, satışa sunulan deniz mahsullerinin gıda mevzuatlarına uygun şartlarda satılıp satılmadığını, boylarını ve ürünlerin tazeliklerini kontrol etti. Vatandaşlara da taze deniz ürünleri tüketilmesi konusunda da uyarılarda bulunuldu.



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince e tüm işyerlerinde sağlıklı ve hijyenik ürünler tüketilmesini sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.



Balık satışı yapan iş yerlerinde denetimlerin sürdürüldüğünü belirten Erener, "Görele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, balık sezonun başlamasının ardından kontrollerini sıklaştırırken, iş yerlerini hijyen, sattıkları balıkların boylarının ve zamanlarının uygunluğu ve işletmelerin sahip olması gereken belgeler yönünden titizlikle incelendi. Ekiplerimiz iş yerlerine gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulundu" dedi.

