Gordon Milne Bodrum'da

Beşiktaş'ın efsane teknik direktörlerinden Gordon Milne, ailesi ile birlikte Bodrum'da bir kutlamaya katıldı.

Beşiktaş'ın efsane teknik direktörlerinden Gordon Milne, ailesi ile birlikte Bodrum'da bir kutlamaya katıldı.

Xanadu Island Otel'in kuruluşunun 7. Yılı düzenlenen görkemli geceyle kutlandı. 7. yıl kutlamasında Xanadu Island Otel yatırımcısı Toprak Dukul, Xanadu Hotels Genel Koordinatörü Yusuf Hacısüleyman ve Genel Müdürü İsmail Kasimi'nin ev sahipliği yaptığı Bodrum'daki kutlamaya, Beşiktaş efsane teknik direktörü Gordon Milne de ailesi ile birlikte katıldı.

