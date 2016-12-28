28.12.2016 19:53 Gördes'te yoğun kar yağışı başladı

Balkanlar üzerinden gelen etkili soğuk hava sonucunda bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşması ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen etkili soğuk hava sonucunda bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşması ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaştı.



Öğlen saat 13.00'den itibaren yavaş yavaş etkisini arttıran Gördes'deki yılın ilk kar yağışı 6 saattir aralıksız devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği bildirildi.

