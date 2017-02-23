Gönüllü torunlar aranıyor

Balıkesir'de Burhaniye Belediyesi'nin başlattığı 'gönüllü torun' projesiyle yaşlılara maddi ve manevi yardım edecek geçler aranıyor.

Balıkesir'de Burhaniye Belediyesi'nin başlattığı "gönüllü torun" projesiyle yaşlılara maddi ve manevi yardım edecek geçler aranıyor.

Projeye destek için Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda (BUBYO) bir konferans düzenlendi. Konferansta Burhaniye Sağlık İşleri Müdür Vekili Murat Bektaş müdürlük olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, gönüllü torun projesi için üniversiteli gençlerden destek istedi. Proje hakkında bilgi veren Burhaniye Sağlık İşleri Müdür Vekili Murat Bektaş, "Sağlık İşleri Müdürlüğünün hali hazırda yürütmüş olduğu 'yalnız değilsin' projesi kapsamında yapmış olduğumuz yaşlı, yatalak ve bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen projemiz devam ederken, Celal Toraman Anadolu Lisesi tarafından gelen bu projeye dahil olma talebini genişletmek istedik. Yüksek okulumuzu dahil etmek istedik. Maksadımız onları burada çalıştırmak değil, bir torun olarak yaşlılara maddi ve manevi destek olmak" dedi.

(Emrah Elmas/İHA)