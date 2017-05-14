'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Biri resmi nikahlı iki eşi ve 6 çocuğu olan 60 yaşındaki Y.Y.'nin yardıma muhtaç kadınlara para karşılığında cami içinde ilişkiye giriyordu.

Cemaat kuran kursuna giden çocukların ihbarıyla durumdan haberdar oldu. Bazı cemaat üyeleri müezzini, kadınları camiye alırken cep telefonlarıyla görüntüleyip rezaleti müftülüğe bildirdi. Müftülüğün fuhuş yaptığı iddia edilen Y.Y.'nin müezzinlik yapmasına yasak getirildiği öğrenildi.

‘UMRE'YE GİDECEĞİM, BUNLARLA KAFAMI MEŞGUL ETMEK İSTEMİYORUM'

Camiden uzaklaştırıldığını kabul eden Y.Y. ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Uzaklaştırıldım, 1 aydır camiye girmiyorum. Şimdi Umre'ye gideceğim, bunlarla kafamı meşgul etmek istemiyorum" demekle yetindi.