09.01.2017 13:16 Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan Vali Kamçı'ya Ziyaret

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Üyeleri Vali Süleyman Kamçı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Üyeleri Vali Süleyman Kamçı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Ahmet TAŞ başkanlığındaki Gönüllü Kuruluşlar heyeti Kayseri'de yaşanan terör saldırısı için Vali Kamçı' ya geçmiş olsun dedi. 17 Aralıktaki saldırı ve Suriye EL BAB daki çatışmalarda hayatını kaybeden Şehitler için Başsağlığı dileğinde bulundu.



Şehitler için Kur'an-ı kerim okundu dua edildi.



Gönüllü Kuruluşların Geçmişten buyana çalışmalarında anlatıldığı ziyaret , Vali Sivil toplum buluşmasının belli aralıklarla yapılması temennisiyle sona erdi.

