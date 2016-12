23.12.2016 11:03 Gönül Coşkun: 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız'

Coşkun Oto Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Coşkun, terör saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada 'Güçlü Türkiye, birilerini korkutuyor. Devletimiz ve milletimizin her zaman yanındayız' dedi. Coşkun Oto Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Coşkun, terör saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada "Güçlü Türkiye, birilerini korkutuyor. Devletimiz ve milletimizin her zaman yanındayız" dedi.



Çekmeköy'de faaliyet gösteren Hyundai bayisi Coşkun Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Coşkun, hain terör saldırıları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Coşkun, yaptığı açıklamada "İster dışarıdan, ister içeriden hiçbir kimse bu aziz milletin kardeşlik duygularına zarar veremeyecek. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerinde bulundu.



"Devletimiz ve milletimiz güçlü"



Gönül Coşkun, terör saldırılarını kınayarak her zaman devletin ve milletin her zaman yanında olduklarını belirtti. Coşkun şu ifadeleri kullandı: "Vatan hainlerinin yapmış olduğu saldırılarda Asker ve Polislerimiz Şehit oluyor. Hainler yıllardır bu güzel ülkemizde kardeşçe yaşamamızı kabullenemediler. Çünkü güçlü bir Türkiye birilerini korkutuyor. Devletimiz ve Milletimiz onların görmediğin daha fazla güçlü. İnşallah daha da güçlü olacağız.



Çanakkale ruhunun örneğini 15 Temmuz'da gördük



Bizlere huzurlu bir gelecek için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi Rahmetle anıyor, acılı ailelerine sabır diliyoruz. Hain saldırılarda yaralanan Asker ve Polislerimize acil şifalar diliyoruz. Terör örgütleri hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklar. Çanakkale ruhunun örneğini bu millet 15 Temmuz'da ortaya koydu. Türk milletinin sabrını hiç kimse sorgulamasın".