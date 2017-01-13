13.01.2017 15:51 Gönen'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir'in Gönen ilçesinde operasyonlar yeniden başladı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir'in Gönen ilçesinde operasyonlar yeniden başladı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar yeniden başladı. Polis dün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Gönen Devlet Hastanesinde çalışırken görevden men edilen firari hemşirenin de olduğu ve şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

(Güler Kavak/İHA)

