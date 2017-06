'Gönderme kararı benim, Milli Takım'ı bırakma kararı onun'

Kosova maçı öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayı hakkında konuştu.

Millilerin 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki altıncı maçı olan Kosova mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak, "Uçakta bildiğiniz gibi kabul edilemez bir şeyler oldu. Ben de oyuncuyu çağırdım kampta kalamayacağını ve eşyalarını toplamasını istedim. Açıkçası gönderme kararı benim ama milli takımı bırakma kararı onun. Bir başka konu pazarlık konusu. Oyuncu yapmaya kalksa bile, oyuncu milli takımda oynama şerefini bir gerekçeye bağlamaya niyeti olsa bile, ben milli takım formasını, ay-yıldızlı formayı pazarlık konusu yapar mıyım? Yapmadım, yapmam, yapmayacağım da. Arkadaşlar bırakın ona, dünyanın en iyi futbolcularına bile pazarlık konusu yapmam milli formayı. Bize milli görev teklif edildiğinde, kurulu görevimizin yıkılmasını, sevenlerimizle karşı karşıya kalacağımıza ve ne acılar çekmemize rağmen burada çalışacağız. Oyuncu, taşımayı gurur sayacağı formayı giymek için bana şartlar sunacak. Vah benim memleketime" dedi.



"Oyuncu benimle pazarlık yapamaz" diyen Terim, "Hatırlayın, oyuncuyu almadığım süreçte çok sevdiğim, beğendiğim, saygı duyduğum birçok kişinin kırılmasına rağmen, çok kişinin araya girmesine rağmen onları kırdım. Oyuncu benimle pazarlık yapacak he? O dönemi isterseniz hatırlayın. Kadroya almayan benim. Düz mantık yaparsanız bulursunuz. Hocam ben gelirim ama şunlar şunlar gelmezse mi oldu? Ben ne anlattım, o yüzden oyuncular dışarıdan kendilerine iletilen her yalanı ya da her haberi doğru olarak adledip ona göre hareket etmemeliler. Bu olayların dışarıdaki gizli aktörle de zamanla ortaya çıkaracak" şeklinde konuştu.



"SORUNLARIN KOSOVA MAÇINI ETKİLEMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Kosova maçına etkilenmeden çıkmak istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Açıkçası sorunların Kosova maçını etkilememesi için uğraşıyoruz. Ben bu pozisyonda sorun çözen kişiyim. Kimsenin merakı olmasın çözerim. Maça bunun taşınacağını sanmıyorum. Oyuncularımız çıkacak ve maçın bilincinde oynayacaklardır. Sorunların maça taşınacağına ihtimal vermiyorum. Bu arada sevgili Bilal Meşe'ye de geçmiş olsun diyorum. 3 puan çok önemli. Aldığımız zaman 2. de olabiliriz ya da averajla 3-4 de olabilir. Yakalayabiliriz ya da birilerini geçebiliriz. Fikstür bunu gösteriyor. Kosova karşısında puan kaybedersek şansımız bitmez ama azalır. Bize önemli bir sekte vurmuş olur. Biz buradan kazanmış dönersek Eylül'ün 2'sinde Ukrayna'da, 5'inde İzlanda'yla içeride oynuyoruz. Buralarda puan kaybetmememiz lazım" dedi.



YAZICI: "UZUN BİR YOLUN BAŞINDAYIM"

İlk kez milli takıma gelen Yusuf Yazıcı ise, "Her Türk futbolcusunun hayali A Milli Takım'a gelmek. Ben de bunu başardım. Uzun bir yolun başındayım. Bu yol uzun ve zahmetli. Kendimi geliştirmek için her zaman çalışıyorum ve çabalıyorum. Maça çok iyi hazırlandık. Şu an çok iyi çalıştık ve hazırlandık. 3 puan alıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Milli takım benim için çok önemli. Bana öz güven katıyor ve buraya geldiğimden beri çok mutluyum" dedi.



ÖZER: "ÖNEMLİ OLAN BURAYA GELMEK VE KALICI OLMAK"

Genç kaleci Berke Özer de milli takımda olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kadro açıklandığı an haberi telefonla aldım. Babam aramıştı. Çok şaşırdım, önce inanamadım açıp kendim baktım. Buraya gelmek büyük onur. Fatih hocama, Alper Boğuşlu'ya ve Altınordu başkanı Seyit Özkan'a çok teşekkür ederim. Önemli olan buraya gelmek ve kalıcı olmak. Bunu başarmak için çalışacağım" şeklinde konuştu.