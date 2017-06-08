Gomis ve Belhanda koptu geliyor

Galatasaray, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda ile anlaşmak üzere.

Galatasaray, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda ile anlaşmak üzere.

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Galatasaray, transferi erken bitirmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, transfer konusunda iki oyuncuyla da anlaştı. Belhanda'nın bonservisi Dinamo Kiev, Gomis'inki ise Swansea City'de bulunuyor. Aslan, kulüpler ile oyuncuların bonservisleri konusunda anlaşma zemini arıyor. Galatasaray'ın, iki futbolcunun transferini 2-3 içinde açıklaması bekliyor.

Gomis, Marsilya ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 21 gol, 4 asist ile mücadele etti. 27 yaşındaki Belhanda ise geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Nice'de kiralık forma giydi. Faslı futbolcu Nice formasıyla 31 maçta 3 gol attı.

(Oğuzhan Ort / İHA)