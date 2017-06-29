Gomis turp gibi

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Dün İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen Gomis, bugün saat 15.30'da düzenlenecek törenle kendisini sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza atacak. Fransız futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce de hazır bulundu.
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